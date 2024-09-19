Поджигатель машин из Евпатории отправится на СВО

Кирилл Шевлин, поджигавший автомобили в Евпатории по заданию экстремистских организаций, принял решение отправиться на СВО, чтобы искупить свою вину перед обществом, сообщает ТГ-канал «Крымский смерш».

Объявление с предложением работы для вандалов в Крыму Кирилл нашел на одном из интернет-форумов. За выполнение тестового задания ему предложили 100 долларов, а за настоящее чуть больше.

При этом всего молодому человеку предстояло сжечь три конкретных автомобиля, которые ему обозначили бы кураторы.

Но молодой человек, как мы писали выше, попался уже на второй машине, так и не получив за нее полный расчет.

После задержания правоохранителями Шевлин принял решение отправиться на СВО.

«Кирилл Петрович решил искупить свой позорный поступок кровью и подписал контракт с министерством обороны, в скором времени он отправится на СВО», — пишет ТГ-канал «Крымский смерш».

Напомним, оперативникам в Евпатории удалось оперативно задержать местного жителя, совершившего поджог автомобиля, после получения информации о происшествии.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канала «Крымский смерш»

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