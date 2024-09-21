В концу 2024 года электроника подорожает на 10–15%

С середины лета изменилась логистика. Организации не могут обычным способом переводить средства поставщикам из Китая из-за санкций и вынуждены искать другие пути, что обходится на 4-8% дороже. Оплата в китайских юанях увеличивает стоимость ещё на 2-3%.

Кроме того, среди причин подобного подорожания участники рынка назвали повышение ключевой ставки ЦБ, ограничения оплаты за поставки электроники и компонентов через Китай и ОАЭ, а также увеличение закупочной стоимости продукции.

Проблема при проведении платежей через банки Китая и ОАЭ коснулась всех отраслей, но наиболее сильно страдает российский сектор потребительской электроники.

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Анна Левина