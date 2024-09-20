В Каче пройдет ярмарка

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 24.09.2024 г.; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 24.09.2024 г.; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок: с 25.09.2024 г. по 30.12.2030 г.; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений. Срок: с 30.09.2024 г. по 31.12.2030 г.; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 01.10.2024 г. по 31.12.2030 г., (за исключением с 01.01.2025 по 31.01.2025; с 01.01.2026 по 31.01.2026; с 01.01.2027 по 31.01.2027; с 01.01.2028 по 31.01.2028; с 01.01.2029 по 31.01.2029; с 01.01.2030 по 31.01.2030); Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 01.10.2024 г. по 31.12.2030 г., (за исключением с 01.01.2025 по 31.01.2025; с 01.01.2026 по 31.01.2026; с 01.01.2027 по 31.01.2027; с 01.01.2028 по 31.01.2028; с 01.01.2029 по 31.01.2029; с 01.01.2030 по 31.01.2030); Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.10.2024 г. по 31.12.2030 г., (за исключением с 01.01.2025 по 31.01.2025; с 01.01.2026 по 31.01.2026; с 01.01.2027 по 31.01.2027; с 01.01.2028 по 31.01.2028; с 01.01.2029 по 31.01.2029; с 01.01.2030 по 31.01.2030); Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.10.2024 г. по 31.12.2030 г., (за исключением с 01.01.2025 по 31.01.2025; с 01.01.2026 по 31.01.2026; с 01.01.2027 по 31.01.2027; с 01.01.2028 по 31.01.2028; с 01.01.2029 по 31.01.2029; с 01.01.2030 по 31.01.2030).

Адресный ориентир расположения ярмарочной площадки: город Севастополь, пгт Кача, ул. Первомайская, в районе дома № 3 А.

Максимальное количество торговых мест: 30 (тридцать) торговых мест.

Вид (тип, специализация) ярмарки: универсальная, регулярная.

Период и режим работы ярмарки: с 01.10.2024 г. по 31.12.2030 г., (за исключением с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г.; с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г.; с 01.01.2027 г. по 31.01.2027 г.; с 01.01.2028 г. по 31.01.2028 г.; с 01.01.2029 г. по 31.01.2029 г.; с 01.01.2030 г. по 31.01.2030 г.);

вторник-воскресенье с 08:00 до 17:00.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет

№ 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

600 (шестьсот) рублей 00 копеек в месяц за 1 кв.м торгового места в период с апреля по сентябрь;

400 (четыреста) рублей 00 копеек в месяц за 1 кв.м торгового места в период с октября по март;

приставные места, размером не более 16 кв. м — соответствуют стоимости основного тарифа.