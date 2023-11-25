Бассейн им. 200-летия Севастополя откроется в декабре

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, сроки открытия бассейна спорткомлекса им. 200-летия Севастополя.

«Бассейн на финальной стадии. В декабре мы планируем его открывать», — отметил он.

Напомним, в прошлом году из-за недоработанности проекта под чашей бассейна после испытаний появились потеки.

Также прокуратура Севастополя утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя. В июле прошлого года в Ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.

Губернатор Севастополя в декабре прошлого года сообщал, что бассейн будет введен в эксплуатацию в апреле 2023 года, а уже 16 января заместитель губернатора Павел Иено поправил главу города, сообщив, что бассейн будет готов к маю-июню 2023 года.

Реконструкция СОК им. 200-летия Севастополя началась в январе 2020 года.