В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний

Власти Севастополя вслед за крымскими коллегами решили не проводить массовых новогодних мероприятий в этом году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«С учетом нашего среднего уровня реагирования, все хоть немного уже и привыкли, но, тем не менее, мы не можем не понимать, в какой ситуации мы сейчас находимся, с возможностью различных ракетных атак и так далее», – сказал он.

Праздничное настроение обещают создать при помощи новогодней иллюминации. Кроме того, для детей проведут новогодние елки и вручат подарки.

Напомним, в прошлом году в новогоднюю ночь на площади Нахимова также не было праздничного концерта и традиционного фейерверка.