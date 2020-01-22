В Севастополе начали реконструкцию спорткомплекса им. 200-летия Севастополя

Началась реконструкция спорткомплекса им. 200-летия Севастополя. Стоимость работ — 1,6 млрд рублей. Подрядчиком выступает ООО «Асгард» из Республики Крым.

Рабочие приступили к демонтажу старых построек.

Первый этап строительства планируется завершить до конца 2021 года. Будет построен универсальный стадион, трибуна для зрителей на две тысячи мест, а также четыре теннисных корта, волейбольная и баскетбольная площадки. Также предусмотрены стоянка для автомобилей и озеленение территории.

В ходе второго этапа строительства будет построен крытый плавательный бассейн с вышкой для прыжков. В ходе третьего этапа — крытый бассейн для водного поло.

По материалам ИА «Севастополь» (и фото)