К восстановлению обрушившейся стены на ул. Адмирала Октябрьского приступят в январе — начале февраля 2024 года

Как уже сообщалось, утром 25 ноября произошел обвал аварийной части подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского. Прокуратура проводит проверку в отношении подрядной организации. Об этом в комментариях журналистам заявил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Он отметил, что подрядная организация проводила здесь геологические изыскания – движение стены за трехмесячный период было только на 2-3 см. Планировали сделать навесные конструкции, чтобы не попадала влага, но не успели. С нынешним подрядчиком контракт разорван.

Что касается ликвидации последствий обрушения, в течение двух часов будет произведена уборка. На ул. Адмирала Октябрьского вводятся временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская. Полностью перекрывать дорогу не планируется. Возможны нарушения в расписании движения общественного транспорта.

«Будем определять новую подрядную организацию. И в ускоренные сроки сделаем проект, зайдем в экспертизу. В январе-начале февраля приступим к работам», — пообещал и.о.вице-губернатора.

Также эксперты обращают внимание на то, что есть угроза сползания здания и стены, которые находятся над обрушившейся подпорной стеной.

Ольга Сурикова