«Жёлтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие высокого уровня террористической опасности в регионе, сообщает пресс-служба правительства города.

«Высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток до 18.00 11 января 2023 года», – говорится в сообщении.

Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова