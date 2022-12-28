Как будут ходить троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь в Севастополе 

В новогоднюю ночь в Севастополе будут ходить автобусы маршрутов №109, №92, №94 и №12 и троллейбусы №7, №9, №10 и №2.

«В новогоднюю ночь четыре автобусных маршрута и четыре троллейбусных маршрута продлят режим работы», – сказано в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Относительно работы маршрутов №51 Площадь Захарова – Дальнее0 и 51-А Площадь Захарова – Верхнесадовое (улица Симиренко), которые не будут осуществлять движение в период новогодних праздничных дней, сообщили, что расписание маршрутов утверждено долгосрочным госконтрактом и согласовывалось на выездных встречах с местными жителями на основании сложившегося пассажиропотока и отсутствия востребованности в перевозках в новогодние праздники.

«При этом жители не останутся без транспортной доступности, так как обслуживать село Верхнесадовое в период праздничных дней будет маршрут №45», – отметили в дирекции.

Ольга Сурикова