Город Спецоперация в Украине

После взрыва в штабе флота в Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

31-07-2022
Комментариев нет

Для жителей ничего не поменяется

В Севастополе 31 июля прошло внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии в связи с событиями, которые произошли утром на территории штаба Черноморского флота.

Напомним, утром 31 июля БПЛА атаковал штаб флота, во дворе раздался взрыв, шесть человек пострадало. В городе отменены все праздничные мероприятия.

На заседании антитеррористической комиссии принято решение о «желтого» уровня террористической опасности, среднего среди существующих.

«Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными.

Информацию об отмене уровня террористической опасности пообещал сообщить дополнительно.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.