После взрыва в штабе флота в Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

Для жителей ничего не поменяется

В Севастополе 31 июля прошло внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии в связи с событиями, которые произошли утром на территории штаба Черноморского флота.

Напомним, утром 31 июля БПЛА атаковал штаб флота, во дворе раздался взрыв, шесть человек пострадало. В городе отменены все праздничные мероприятия.

На заседании антитеррористической комиссии принято решение о «желтого» уровня террористической опасности, среднего среди существующих.

«Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными.

Информацию об отмене уровня террористической опасности пообещал сообщить дополнительно.

Ольга Сурикова