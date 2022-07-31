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В Севастополе в штаб флота прилетел беспилотник: ранены 5 человек

31-07-2022
45 комментариев

Диверсия в День флота

Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Есть пострадавшие. Об этом 31 июля рано утром написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота», — заявил Развожаев.

По его данным, 5 сотрудников штаба флота ранены, погибших нет. Всем оказывается помощь. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», — сообщил он.

Напомним, сегодня, 31 июля, в Севастополе должны были пройти праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота, в том числе соревнования по хай-дайвингу и салют.

Ольга Сурикова

45 комментариев на “В Севастополе в штаб флота прилетел беспилотник: ранены 5 человек

    3. бить этих тварей надо. львов и винницу с землей сравнять. штаты так сделали в 45. а мы что. опять простим. царь молчит.

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    4. я конечно не знаю что дальше будет, но нужно ракету на верховную Раду кинуть разок

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    1. В СССР «Безопасность» достигалась не отменой парадов ибо 07.11.42 г. парад состоялся, не смотря на то что фашисты были в «Химках», даже в застойные времена, для усиления безопасности применялись радикальные мероприятия, так после прилета, Руста на Красную площадь, от своих должностей «как не справившихся с функциональными обязанностями» были освобождены Министр обороны и начальник ПВО? Посмотрим какие ревения примет наш Главком?

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  6. Да, ребята — демократы! Дожились. Так обгадиться…..
    За Державу обидно!!!

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  8. Это называется не «хотели испортить», а испортили, раз праздник отменен.

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  10. Ну таки и пощёчина на виду у всех от женщины сама по себе «маломощная»…вот что дальше, дальше что думать за алгоритм капитана Врунгеля, когда Путин назначает замом Шойгу генерала Горемыкина!?

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  11. Давно пора ответить по центрам принятия решений всу и руководства Украины.Ветеранам ВМФ не должно быть обидно за Державу.

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  12. Обалдеть! Допустить такое! Это называется: Крым полностью защищён??? И опять промолчим. Пусть лупят дальше. Позорище!

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  14. Если праздник не состоится, это будет позор на весь мир. Сталину в 41-м ничего не помешало 7 ноября провести парад. Не позорте память предков, дайте ответку куда надо и проведите парад. Раз уж прошляпили удар.

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  15. Почему зная места принятия решений в Киеве не влупить туда,чего ждем?????

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    1. Без крайних эмоций. Смеётся тот, кто смеётся последним. Виновные будут наказаны.

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  16. Да ну-у!!! Какие тут могут быть комментарии? Севастополь — это что, место для диверсий? Что еще можно сложить к «стопам скорбящего матроса»?

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  17. Что еще можно сложить к «стопам скорбящего матроса»? «Новороссийск», «Москва», штаб в центре города. Куда дальше?

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  19. Это наш позор, позор Русских. Позор и то, что допускаем возможность поставок вооружения через границу. Так дойдет и до того, что этот клоун будет стрелять по Москве.

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  20. Месть это блюдо которое подают холодным!Предлагаю в день независимомти Дуркаины откалибровать верховную раду,администрацию президента Дуркаины и министерство обороны с СБУ.Зачетный фейерверк к праздничку …..

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  21. небольшой коптер можно запустить и такое сделать..и ПВО тут не причем.Они такого мелкого не увидят.Это местные.доброжелатели..

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    1. Андрей, прав на 1000%! Это кто-то из Крыма запустил, обойдя внешнюю защиту. А распиздяи в штабе флота понадеялись на внешний купол, забыв сколько внутри диверсантов есть. Сами много раз писали «…вщяли того, этого. Все с оружием в схронах и …с коптерами многие. Вот теперь кто-то и подгадил под праздник.

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  22. А никто не подумал, что это с соседней улицы прилетело? Сколько этих недобитков в Севастополе маскируется?
    А праздник можно было (даже нужно было) не отменять. В Донецке День Победы за 8 лет обстрелов ни разу не отменили. А Севастополь с отменой праздника дал повод для их зрады! Вон как русские в Севастополе одного дрона испугались, даже праздник отменили!
    Цензурных слов нет!

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  24. Это беспилотник самодельный и возможно с гранатой. Запустить его можно с любой крыши. Какое тут ПВО? Это диверсия. Я надеюсь, что диверсанта вычислят.

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  26. Где же наши средства ПВО? Опять прошляпили? Это или халатность или предательство. И то и другое требуют сурового наказания.

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  27. Это очередной шлепок наших войск ПВО. Это или халатность или предательство.

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  28. Такие диверсии прощать нельзя от куда бы они не совершались, надо мочить.

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  29. Сначала флагман черноморского флота, теперь штаб черноморского флота, а дальше что ?????????????

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  30. Сограждане! Не надо путать Бабеля с Бебелем! Ну причем тут ПВО? Этими дронами пацаны во дворах играют. Или вы думаете, что в Крыму не осталось пятой колонны? А вот ответку нужно обязательно дать. И по полной!

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  31. Россия уже не Россия, это только страна Путина. Раньше СССР был большой страной, а теперь это рабы одного человека.

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  32. Правильно, что отменили праздничные мероприятия. Какой праздник, когда война?

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