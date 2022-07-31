В Севастополе в штаб флота прилетел беспилотник: ранены 5 человек

Диверсия в День флота

Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Есть пострадавшие. Об этом 31 июля рано утром написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота», — заявил Развожаев.

По его данным, 5 сотрудников штаба флота ранены, погибших нет. Всем оказывается помощь. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», — сообщил он.

Напомним, сегодня, 31 июля, в Севастополе должны были пройти праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота, в том числе соревнования по хай-дайвингу и салют.

Ольга Сурикова