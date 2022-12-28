Пьяный севастопольский водитель неудачно дал взятку инспектору ГИБДД в Евпатории

Сотрудниками ДПС Евпатории был остановлен автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 26-летнего жителя Севастополя, который был явно в пьяном виде.

Водитель предложил сотрудникам Госавтоинспекции взятку, сообщили в пресс-службе УМВД Республики Крым.

«Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили нарушителя об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель автомобиля Mitsubishi, не отреагировал на предупреждение и оставил в патрульном автомобиле 20 тысяч рублей», – сказано в сообщении.

О произошедшем полицейские сообщили в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования подтвержден факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Собранные сотрудниками полиции материалы будут преданы в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД.

Ольга Сурикова