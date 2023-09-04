Жительница Севастополя в Южной Корее писала посты в поддержку Украины 

Но по возвращению в родной город ее ждало раскаяние

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» появилось новое извинение девушки, чьи посты в запрещенной соцсети пестрили проукраинскими лозунгами и соответствующей символикой.

Елизавета рассказала, что она является коренной жительницей Севастополя, но на момент начала специальной военной операции проживала в Южной Корее и черпала новости из местной прессы. Свои гневные посты в адрес России пояснили переживаниями за бабушку, которая оказалась в зоне боевых действий.

Сейчас, после общения с товарищем майором, она, конечно же, раскаивается за свои публикации и просит прощения.

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