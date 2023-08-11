Туристка из Ялты раскладывала украинские патриотические ленточки по Севастополю

Жительница Ялты Анна Панченко приехала в Севастополь на экскурсию, где решила продемонстрировать свой патриотизм Украине.

Как рассказали на Telegram-канале «Севастополь. Смерш», она посещала знаковые места в городе-герое и развешивала там желтые ленточки. Фотографии со своей акции она отправила в Украину, что показать, что в Севастополе якобы есть украинские патриоты.

В видео с извинениями после общения с товарищем майором она заявила, что ее «ввели в заблуждение» и больше она так делать не будет.

Ольга Сурикова