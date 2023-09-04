В ЖСК «Романсеро» на Горпищенко пайщики на «левые» счета перевели более 21 млн рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денег граждан под видом участия в долевом строительстве в ЖСК «Романсеро»

Установлено, что жилищно-строительный кооператив «Романсеро» в качестве застройщика заключил с физлицами договоры о совместном паевом участии в строительстве многоквартирного дома № 104В по ул. Горпищенко. При этом деньги граждан перечислялись на расчетные счета иного юрлица.

Таким образом, в 2020 – 2021 годах были незаконно привлечены деньги пайщиков на общую сумму более 21 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Кроме того, ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества путем двойных продаж одних и тех же квартир в этом же строящемся доме.

Ольга Сурикова