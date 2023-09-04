Севастопольское и Луганское отделения ЛДПР налаживают сотрудничество

По инициативе вице-спикера заксобрания Севастополя, координатора Севастопольского отделения ЛДПР Ильи Журавлева состоялась гуманитарная миссия, во время которой депутат ЛДПР Андрей Куринов провел рабочую встречу с координатором Луганского отделения ЛДПР Максимом Уваровым, а ходе которой обсудил взаимодействие и обмен опытом между Севастопольским и Луганским региональными отделениями.

«Девять лет назад мы также, как и наши коллеги из Луганского отделения ЛДПР, начали выстраивать работу отделения с нуля, равно как и в заксобрании Севастополя проходила работа по встраиванию региона в законодательное поле России. Сегодня наши коллеги проходят схожий путь, но им еще сложнее, так как они работают в прифронтовом регионе. Тем не менее, уверен наш опыт им будет полезен», — отметил Илья Журавлев.

В то же время глава Севастопольского отделения подчеркнул, что луганские коллеги уже многого достигли за довольно короткий срок, продемонстрировав высокую эффективность команды профессионалов, которую им удалось создать.

Солидарен с позицией Илья Журавлева и глава Луганского отделения Максим Уваров.

«Взаимодействие между Луганским и Севастопольским региональными отделениями партии ЛДПР открывает широкие перспективы. Результатом встречи стало подтверждение обоюдной готовности к активному взаимодействию и сотрудничеству. Севастопольское и Луганское региональные отделения ЛДПР выразили свою общую цель — работать на благо своих регионов, способствовать укреплению партийных структур и добиваться успеха на политической арене», — отметил политик по итогам встречи с севастопольским коллегой.

В свою очередь непосредственный участник встречи депутат Андрей Куринов пожелал коллегам из ЛНР успехов в непростом деле по выстраиванию работы партийного отделения в столь сложной ситуации: «В ходе встречи обсудили взаимодействие и обмен опытом между Севастопольским и Луганским отделением. Перед коллегами сейчас стоит очень непростая задача — организация и проведение предвыборной кампании в сложнейших условиях прифронтовой зоны. Хочу пожелать Максиму Анатольевичу и всем кандидатам-однопартийцам удачи на предстоящих выборах!»

Присоединился к пожеланию удачно провести предвыборную кампанию и Артем Гордиенко: «Перед коллегами стоит непростая задача провести в региональный парламент как можно большее число депутатов и создать там сильную фракцию. Уверен у них все получится!»

Стоит добавить, что при поддержке координатора Севастопольского отделения ЛДПР Ильи Журавлева и «Центра Помощи Участникам Боевых Действий и Специальных Операций «Гарнизон», одним из руководителей которого является депутат ЛДПР Андрей Куринов, представители Севастопольского отделения ЛДПР не первый раз совершают выезд в ЛНР, оказывая бойцам гуманитарную помощь, доставляя лично вещи, продукты, экипировку, медикаменты в места на линиях соприкосновения. А также оказывается поддержка севастопольской 810 бригаде и другим подразделениям. Волонтеры посещают наиболее тяжелые места фронта, где идут ожесточенные бои, в том числе на самом тяжелом сейчас Запорожском направлении.

Севастопольское отделение ЛДПР оказывает также помощь жителям Донбасса и других новых территорий, собирая регулярно вещи, одежду, передает книги, игрушки.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР