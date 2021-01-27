Жители Верхнесадового вынуждены домой и на работу ходить пешком

Дети идут в школу по темноте через лес

Жителям домов с отдалённых улиц в селе Верхнесадовое приходится добираться на работу и в школу через кладбище и лес. Они несколько добиваются установки дополнительных остановочных павильонов и увеличения количества рейсов общественного транспорта, пока безрезультатно, говорится в сюжете «НТС».

Жители улицы Симиренко рассказали, что в этот отдалённый район села Верхнесадовое ходит лишь один автобус №51А и то редко. Людям приходится по два-пять километров ходить пешком, ловить попутки, каждый раз переживать за детей, отправляя их в школу. Более того, маршрутка в гололед к ним не доезжала.

Журналисты рассказали, что по Симферопольской трассе часто можно видеть, как с сумками наперевес идут вечерами с детьми пешком по неосвещённой дороге к единственной остановке общественного транспорта.

«У нас есть письма, где мы обращались неоднократно, установить остановочные павильоны на Симферопольской трассе, потому что жителям домов по улице Симиренко и Виноградная идти около двух километров по трассе. Но наши проблемы не слышат. У нас есть письма от «Севавтодора», где они пишут, что не против установить, но вся загвоздка в транспортном управлении», – рассказала жительница села Людмила Пащенко.

Она добавила, что существующая остановка не освещается, дорога осыпается, недавно чуть не пострадал ребенок.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города рассказали, что автобус №51А выполняет всего 6 рейсов в рабочие дни. И чтобы увеличить их количество необходимо финансирование.

Специалисты прокомментировали также возможность появления на Симферопольской трассе дополнительных остановок.

«По этой проблеме у нас тоже запланирован выезд, будут сотрудники ГАИ, «Севавтодора», мы вместе выйдем, проверим, просмотрим, примем решение окончательно – возможно или нет», – отметил начальник отдела организации дорожного движения департамента транспорта Правительства Севастополя Роман Рамазанов, добавив, что комиссия должна выехать на этой неделе.

Напомним, около сотни квартир в посёлке Любимовка Севастополя могут остаться без газа. Главная преграда невыполнение жильцами требований к помещениям.

Фото: forpostsevastopol.ru

Ольга Сурикова