Севастополец регулярно обворовывал жителей Симферополя

Он обворовывал дома, в которых спал

В Симферопольском районе сотрудниками полиции задержан житель Севастополя за серию в более, чем 20 краж, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оперативники задержали 51-летнего мужчину, который на электричке прибывал на место преступления поздно ночью, взламывал металлопластиковые окна, проникал в помещения, ночевал там, затем утром с похищенным имуществом возвращался домой в Севастополь, где сбывал краденное.

В настоящее время его подозревают в более чем в 20 кражах, совершенных аналогичным способом.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже денег из офиса страховой компании.

Ольга Сурикова