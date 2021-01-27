Севастополец регулярно обворовывал жителей Симферополя

Он обворовывал дома, в которых спал
В Симферопольском районе сотрудниками полиции задержан житель Севастополя за серию в более, чем 20 краж, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Оперативники задержали 51-летнего мужчину, который на электричке прибывал на место преступления поздно ночью, взламывал металлопластиковые окна, проникал в помещения, ночевал там, затем утром с похищенным имуществом возвращался домой в Севастополь, где сбывал краденное.
В настоящее время его подозревают в более чем в 20 кражах, совершенных аналогичным способом.
Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Напомним, севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже денег из офиса страховой компании.
Ольга Сурикова