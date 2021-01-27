В Севастополе дождь и +15°

Дожди пока не покидают

В Севастополе 27 января переменная облачность. Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью дождь, днем без существенных осадков.

Ветер южный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +13…+15°.

К концу недели дожди сохранятся, а температура будет опускаться ближе к 0°.

В Крыму будет существенно холоднее

После продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 28 и 29 января 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов.