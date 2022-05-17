Жители улицы Крепостное шоссе живут как в Каменном веке

Люди ждут перевода земель в ИЖС Жители улицы Крепостное шоссе живут практически без всяких коммуникаций и современных благ цивилизации. В частном квартале на 80 домов нет газа, электричества и городской воды. Подключится к свету не получается из-за старой трансформаторной подстанции, которая не выдерживает нагрузки, обещание построить новую осталось только на бумаге, говорится в сюжете «Первого Севастопольского». Владельцы земельных участков рассказывают, что до сих пор не найден подрядчик для ее строительства. Приходится жить на генераторах, час работы которых требует 2,5л горючего. При этом он должен обеспечивать и отопление, и работу насосов для воды.

Получить право на бесплатную газификацию мешает отсутствие в городе Генплана и Правила землепользования, только после их принятия можно будет поменять здесь назначение земель на ИЖС.

Для многих дома на Крепостном шоссе единственное жилье, поэтому люди и просят властей обратить внимание на их квартал в Гагаринском районе, где проживают семьи с детьми, пенсионеры.

Еще одна проблема — сложности сюда добраться: дорога разбита и ни разу не ремонтировалась. Таксисты ехать сюда просто отказываются. Проблематично заезжать и машинам скорой помощи. Местные жители латают дыры собственными силами, но этого хватает ненадолго.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития. Общественные слушания по ПЗЗ должны пройти уже 20х числах мая.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv