Севастопольские женские сборные по регби – 7 заняли 10 и 11 места в рейтинге сборных России

Женские сборные Севастополя по регби – 7 приняли участие в первенстве России по регби-7 среди девушек до 18 лет и межрегиональных соревнованиях по регби-7 среди команд девочек до 16 лет.

Регбисткам до 16 лет удалось занять десятую строчку рейтинга, а девушки до 18 лет заняли 11 позицию. Соревнования проходили 14-15 мая в Москве. Севастопольские спортсменки соревновались с командами из 15 регионов России.

«Наши девушки впервые приняли участие в подобных соревнованиях. В принципе мы получили хороший результат. Получен важный опыт встреч с командами из других регионов. Отмечу, что почти все девчонки воспитанницы нашей Регбийной школьной лиги и пришли в этот спорт именно из школьной команды»,- рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Напомним, 15 мая на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел финал сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

На изумрудном поле нового стадиона соревновались 21 команда из 13 учебных заведений – 15 в соревновательной части и 6 в фестивальной. Более 200 юных регбистов бились за призовые места в 6 возрастных категориях.

Дмитрий Островский