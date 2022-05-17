Как оформить и купить страховку на авто в магазине Озон

Оформление и покупка страховки на автомобиль в интернет-магазине Озон.

Необходимость оформления страховки ОСАГО для автолюбителя. Преимущества ее покупки в интернет-магазине Озон, особенности заказа и доставки.

Полис автострахования ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей. Причем, существуют строгие и конкретные сроки страхования: ровно в течение десяти дней после покупки машины. Делается это прежде всего для блага самого автолюбителя: во-первых, езда без полиса грозит штрафом, а во-вторых, в случае аварии будет возмещен ущерб. Если же человек не смог сделать онлайн страховку на авто, ему придется оплачивать сразу два ремонта: и своего автомобиля, и другого участника ДТП. Причем из собственного кармана.

Возможно оформить полис и онлайн. Для этого подойдет проверенным временем интернет-магазин Озон.

Каковы преимущества сотрудничества с Озоном

Цена на ОСАГО ничем не отличается, а порой и ниже. Отсутствие сборов и комиссий. Это очень важный момент, ибо многие интернет-пользователи переживают из-за дополнительных переплат, электронных кошельков и прочего. Тут все четко и понятно. Онлайн-оформление, что очень быстро и удобно. Можно все сделать в любое время, а сама процедура занимает всего несколько минут. Полис высылается на электронную почту. Также его копия сохраняется в личном кабинете покупателя в интернет-магазине Озон. Возможность выбора. Магазин предоставляет десять страховых компаний, в которых клиент может сравнить цены и предложения. После чего выбрать наиболее удобный полис.

Чтобы получить полис ОСАГО, нужно указать личные данные, выбрать страховую компанию, провести оплату в режиме онлайн (банковской картой), и через несколько минут документ уже пришлют по электронной почте.

Не нужно беспокоиться: электронный полис абсолютно ничем не отличается от бумажного. В современном мире уже и паспорта, и трудовые книжки, и больничные листы оформляются в аналогичном виде, однако своей юридической силы они не теряют. Хотя, безусловно, его можно распечатать и положить в специальную папку с остальными документами на машину. Там все прозрачно: и печать, и подпись страховой компании.

Важные документы, которые понадобятся при оформлении ОСАГО:

паспорт;

ПТС, СТС (там содержится подробная информация об автомобиле);

водительское удостоверение.

Также если владелец и страховщик – разные люди, нужны паспортные данные второго лица.

На Озон можно приобрести страховку исключительно для категории «В» (легковой автомобиль). Покупатели – физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Цель приобретения – личная езда. Срок такой страховки составляет год с момента покупки.

Более подробно об этом можно прочитать на сайте https://www.ozon.ru/special/osago/.

Как видим, интернет-магазин Озон – это по-настоящему народный магазин. Здесь можно приобрести не только какие-то вещи (одежду, обувь, электронику, бытовую технику, косметику, мебель), но еще и важные документы. Не стоит волноваться по этому поводу: здесь все строго конфиденциально. Личные данные пользователя никогда не станут достоянием общественности, они надежно сохранены.

Впрочем, если потенциальный покупатель в чем-то сомневается, или у него имеются вопросы, он может задать их сотрудникам. Для этого достаточно позвонить на горячую линию Озона и получить консультацию специалиста.