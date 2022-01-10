Развожаев поручил завершить работы по генплану и ПЗЗ до конца года

На первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.

«Этот год ключевой для важнейших документов. Это прежде всего, Мария Александровна (Литовко – ред.), стратегия развития новая, которую мы должны сделать. Параллельно или даже опережающими темпами при формировании генплана и ПЗЗ. Это три стратегических документа, которые в этом году должны у нас появиться», — резюмировал Развожаев.

Напомним, стратегия социально-экономического развития Севастополя в последней редакции была принята в 2017 года и рассчитана сроком до 2030 года.

Также на новогодних каникулах стало известно, что с 28 декабря Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была переформатирована в госпрограмму, где вектор развития был смещен с социальн6ой сферы на экономику.

Дарья Тимофеева

Фото: pikabu.ru