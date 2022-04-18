В Севастополе определили дату проведения общественных слушаний по ПЗЗ

Уже летом должен быть принят

В Севастополе после майских праздников будут проведены общественные слушания по проекту правил землепользования и застройки города. Об этом 18 апреля в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов.

«Ориентировочной датой опубликования извещения о проведении публичных слушаний предлагается 23 мая, чтобы они не выпадали на майские праздники», – озвучил он, добавив, что там будут указаны и сроки и место проведения мероприятия.

Жукалов уточнил, что срок проведения общественных слушаний не может превышать один месяц. В связи с этим предлагается в течение недели с момента размещения объявления на сайте в муниципальных округах проводить обсуждение в течение двух недель – по пять дней в каждом муниципальном округе.

Далее, добавил он, месяц дается для доработки проекта, а затем последует его согласование и утверждение.

«Ориентировочный срок июль-август 2022 года с учетом всех правок», – анонсировал Жукалов, подчеркнув, что он все-таки надеется, что согласование будет получено уже в июле.

Проектом предусмотрено 40 типов территориальных зон. ПЗЗ определит правовой режим земельных участков, виды разрешенного использования, вплоть до процента озеленения и высоты забора.

Напомним, ранее анонсировалось принятие ПЗЗ в Севастополе к концу 2021 года.

Ольга Сурикова