Жители микрорайона Шевченко столкнулись с транспортными трудностями

Трудности жители микрорайона Шевченко испытывают по выходным, а также в часы пик.

На выходных практически невозможно воспользоваться автобусом номер 23, аналогичная ситуация и с автобусом номер 16.

Транспорт ходит редко, в результате люди вынуждены ждать по 45 минут, а то и по часу, на остановке, а потом пытаться впихнуться в переполненный автобус.

«На улицы Маринеско и Шевченко просто невозможно добраться и уехать оттуда. А вечером в часов восемь можно даже и не мечтать уехать на общественном транспорте. Включаем «пешкобус» и вперёд. Просто безобразие», — прокомментировала ситуацию местная жительница Ольга.

Жалуются жители и на работу маршрутного автобуса номер 83 в вечерние часы: он всегда забит и порой не останавливается на положенных остановках по маршруту.

По мнению, жителей департаменту транспорта стоит пересмотреть схему движения троллейбусов и автобусов в микрорайоне.

Аналогичное недовольство высказывают и жители микрорайона Казачья бухта. Там предметом нареканий стал график движения маршрутного такси номер 95. Он также ходит редко и часто переполнен. Диспетчер, по словам жителей, внятного ответа на вопросы, связанные с графиком движения автобуса дать не может.

Напомним, с 1 октября в Севастополе подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь он стоит 35 рублей при оплате наличными, раньше стол 30, и 30 рублей при оплате банковской картой или картой ЕГКС.

В конце августа стало известно, что в городе появится еще один новый маршрут — № 72, который будет следовать от ТЦ «Московский» до парка «Патриот» в районе улицы Отрадная.

Дарья Тимофеева

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