В Севастополе с 1 октября подорожает стоимость проезда

В Севастополе с 1 октября стоимость проезда подорожает до 35 рублей при оплате наличными. Об этом сегодня сообщил и.о. вице-губернатора Павел Иено.

При оплате картой ЕГКС и банковской картой стоимость проезда составит 30 рублей.

Иено обратил внимание, что для льготных категорий при этом ничего не меняется. Город по-прежнему будет компенсировать за них расходы на транспорт.

Также стоимость не изменится для всех, кто пользовался банковской картой. Раньше платили 30 рублей, сейчас точно так же при помощи банковской карты стоимость проезда будет составлять 30 рублей.

Вице-губернатор напомнил, что с 1 января текущего года приравняли пригородный маршрут с общегородским маршрутом. Здесь, соответственно, с октября также будет повышена цена проезда.

Напомним, в Севастополе стоимость проезда в общественном транспорте повышали в прошлом году.

Ольга Сурикова

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