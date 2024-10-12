На нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировано открытое горение

Открытого огня больше нет, пожарные продолжают проливку пострадавших резервуаров, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение», — цитирует агентство представителя республиканского МЧС.

Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии произошло возгорание на нефтебазе. В ту ночь над Крымом было сбито 12 БПЛА.

Из-за пожара на феодосийской нефтебазе перекрыли движение по Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

К счастью, никто из людей не пострадал, но было принято решение об эвакуации. Было эвакуировано более тысячи человек.

Позже стало известно, что произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Глава администрации лично держал ситуацию под контролем.

Вечером 11 октября стало известно, что эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома. По состоянию на сегодняшнее утро в пунктах временного размещения оставалось порядка 20 человек.

Роспотребнадзор также держит на постоянном контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС. На 6 часов сегодняшнего утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано.

Дарья Тимофеева

Фото: ГО и ЧС Ростова

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