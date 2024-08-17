В Севастополе появится новый маршрут общественного транспорта — № 72 «ТЦ Московский – парк Патриот»

Стартует автобус от остановки «Кинотеатр «Москва» и заканчивает маршрут на остановке «ул. Отрадная». Он проезжает через проспект Генерала Острякова, улицу Силаева, Хрусталёва, Шабалина и Отрадную.
В обратном направлении автобус будет ехать через остановки: «Ул. Отрадная», «Мост», «Ул. Молочная», «Гипермаркет», «Школа № 43», «Техническая библиотека», «Кинотеатр «Москва».
Длинна маршрута составит 5 км в одну сторону.
Стоимость за проезд установит город, а не перевозчик.
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Анна Левина