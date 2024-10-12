В Севастополе ожидается магнитная буря средней силы

В ночь с субботы, 12 октября, на воскресенье, 13 октября, ожидается магнитная буря мощностью 4 балла по десятибалльной шкале.

Сегодня днем магнитная сфера возмущенная.

Отметим, что мы вступили в период очередной активности вспышек на солнце, который ученые фиксируют каждые 11 лет. Так что людям, зависимым от этих природных явлений, стоит подготовиться.

В это время хуже всего приходится людям с заболеваниями сердца и перенесшим инсульты. А вот молодые и здоровые люди даже в период сильных бурь почувствуют лишь легкую сонливость и усталость.

Можно ли полностью исключить для себя негативное воздействие вспышек на солнце? Нет. Но можно принять определенные меры предосторожности.

Например, исключить чрезмерные физические нагрузки, а также строго соблюдать режим сна и бодрствования, не переутомляться.

Если вы чувствуете, что серьезно страдаете от последствий магнитных бурь, то лучше исключите алкоголь и придерживайтесь здорового питания.

И самое интересное: во время ухудшения самочувствия во время магнитной бури достаточно принять простой аспирин. Также можно принять таблетку глицина.

Интересно, что во время солнечной вспышки всего за несколько минут происходит гигантский выброс энергии и к Земле отправляются потоки заряженных частиц. А через два-три дня нашей планеты достигают облака плазмы, которые и провоцируют бури — возмущение магнитного поля Земли. Периоды солнечной активности повторяются в среднем раз в 11 лет. И сейчас мы переживаем как раз один из них. По оценкам специалистов, в среднем магнитные бури случаются 5-6 раз в год и длятся 2-3 дня.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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