Житель Севастополя получил 13 лет колонии строго режима за изнасилование дочери

Житель Севастополя приговорен к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование собственной дочери.

В пресс-службе регионального управления Следкома рассказали, что 45-летний мужчина с декабря 2021 по март 2022 года в отсутствии супруги, в пьяном состоянии, насиловал свою 13-летнюю дочь.

Спустя время педагоги школы заметили подавленное психологическое состояние подростка, в ходе доверительных бесед им удалось получить от девочки сведения о том, что она подвергается дома половому насилию со стороны отца. Информация была передана в правоохранительные органы.

Следователями причастность мужчины к совершению насильственных преступлений против дочери была установлена. По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 12 лет с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

Читайте также: Крымчанин три года насиловал свою дочь во время редких встреч

Ольга Сурикова