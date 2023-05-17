Крымчанин три года насиловал свою дочь во время редких встреч

Жителя Симферополя будут судить за совершение серии половых преступлений против своей несовершеннолетней дочери.

Как сообщает пресс-служба Следкома, уголовное дело заведено в отношении 51-летнего жителя Симферополя.

Он с марта 2019 года по май 2022 года в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживающей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера.

Только спустя время девочка обо всем рассказала бабушке.

Под грузом собранных доказательств отец признался в серии половых преступлений в отношении своей дочери, совершаемых с ее 12-летия и до достижения 15 лет.

Он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе — совершения преступления в отношении несовершеннолетней родителем.

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Ольга Сурикова