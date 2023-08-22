Глава украинской разведки анонсировал новые теракты в Крыму

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые мероприятия по уничтожению россиян на территории Крыма. Об этом он заявил 22 августа.

По словам Буданова, есть те, «кто очень боится» возвращения Крыма в состав Украины, но есть и «много людей, которые ждут».

«Нужно дать уверенность в том, что надежды не напрасны. Вот для этого мы должны….Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается — вы это видите и на днях еще увидите», — заявил Буданов.

Ольга Сурикова