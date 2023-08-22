ВКС РФ уничтожили катер с украинским десантом в районе Змеиного

Самолет Воздушно-космических сил РФ уничтожил катер производства США с украинскими десантниками на борту. Об этом сообщил пресс-служба минобороны РФ.

«22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 августа в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя, сообщает Минобороны РФ.