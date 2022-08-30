Житель Крыма отдал мошеннику 1,2 млн рублей за помощь в получении гражданства РФ

Житель Крыма отдал мошеннику 1 млн 170 тыс. рублей мошеннику за якобы оказание помощи в получении российского гражданства для своего племянника.

Житель Алупки рассказал об этом в полиции. По его словам, помощь ему обещал 29-летний знакомый. Однако услугу ему так и не оказали.

Всего в Крыму за неделю жители перевели дистанционным мошенникам свыше 7,5 млн. рублей. В пресс-службе республиканской полиции уже даже не расписывают каждый конкретный случай. А приводят факт и сумму потерянных денег. Самая распространенная афера это звонки якобы от сотрудников банков или правоохранительных органов.

— 75-летняя жительница Керчи перевела мошенникам почти 600 тыс. рублей;

— 65-летний житель Симферополя перечислил через интернет-банкинг 329 тыс. рублей;

— 48-летний житель Алушты перевел злоумышленникам 299 тыс. рублей;

— 22-летний житель Ялты перевел им свыше 140 тыс. рублей;

— 52-летняя жительница пгт. Массандра лишилась свыше 99 тыс. рублей.

— жительница Красногвардейского района — 680 тыс. рублей.

Еще одна группа пострадавших, хотела дешево приобрести в Интернете какие-то товары.

Житель Симферополя при попытке купить электрокабель потерял 200 тыс. рублей.

37-летний житель одного из сел Джанкойского района хотел купить токарный станок и остался без 220 тыс. рублей.

Желание купить двигатель на автомобиль обернулось для жителя Ялты потерей 40 тыс. рублей.

Также 39-летняя жительница Ялты лишилась 26 тыс. рублей, когда перевела их за несостоявшуюся покупку мобильного телефона.

37-летняя жительница Красногвардейского района лишилась почти 24 тыс. рублей, которые она перечислила через интернет-банкинг мошеннику, использовавшему схему продажи различных вещей в одном из мессенджеров.

Напомним, жительница Севастополя вместо подруги отправила мошеннику 36 тысяч рублей.

Ольга Сурикова