Жительница Севастополя вместо подруги отправила деньги мошеннику

В Севастополе женщина, стремясь решить финансовые проблемы подруги, угодила в ловушку дистанционных мошенников.

В Отдел МВД России по Ленинскому району обратилась 46-летняя местная жительница, которая рассказала, что вечером ей пришло электронное сообщение якобы от старой знакомой с просьбой немедленно перечислить денежные средства для срочного погашения кредита.

Желая помочь подруге, она перевела на указанный счет деньги в размере более 36 тысяч рублей. Впоследствии ей стало известно, что под видом подруги действовал мошенник, взломавший ее страничку в соцсети.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Полиция Севастополя рекомендует при поступлении подобных писем сохранять бдительность и проверять, кто именно обращается к вам за помощью. В ходе электронной переписки вы можете, например, задать ряд уточняющих вопросов, ответы на которые знают только ваши близкие.

Напомним, в Севастополе местный житель установил мобильное приложение под диктовку дистанционного мошенника и перевел ему полмиллиона рублей.

Ольга Сурикова