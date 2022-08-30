Кондуктор отсудил у Севэлектроавтотранса полмиллиона рублей

Кондуктор севастопольского троллейбуса отсудил 550 тыс.. руб. у ГУП «Севэлектроавторанс им. А.С. Круподерова» за незаконное увольнение.

Его уволили в ноябре 2020 года за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Однако, работодатель должным образом это не оформил. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Мужчина подал в суд исковое заявление о восстановлении на работе. Участвующий в рассмотрении дела прокурор поддержал позицию истца, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением и обжаловала его в апелляционном, а затем в кассационном порядке», – сообщила пресс-служба ведомства.

В пользу работника взыскано почти 550 тысяч рублей заработной платы за время вынужденного прогула и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

Мужчина восстановлен в прежней должности, ему начислена заработная плата в соответствии с решением суда.

Напомним, ГУПС «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» по решению суда выплатит местной жительнице 150 тыс. рублей за причиненный моральный и материальный вред.

Дмитрий Островский