В Симферополе 5-летняя девочка сбежала из дома

В Симферополе в кратчайшие сроки удалось найти 5-летнюю девочку, убежавшую от матери из дома.
Женщина вечером обратилась в территориальный отдел полиции Симферополя и попросила помощи в поиске ее 5-летней дочери. Она рассказала, что некоторое время назад ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.
Во время поисковых мероприятий в полицию поступило сообщение от женщины, которая видела ребенка, гуляющего одного, в районе Симферопольского водохранилища, сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.
Именно там и обнаружили пропавшую девочку. Это было недалеко от дома.
К счастью, за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было.
Напомним, в Севастополе в прошлом году больше суток искали пропавшего восьмилетнего мальчика.
Ольга Сурикова