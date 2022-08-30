В Симферополе 5-летняя девочка сбежала из дома

В Симферополе в кратчайшие сроки удалось найти 5-летнюю девочку, убежавшую от матери из дома.

Именно там и обнаружили пропавшую девочку. Это было недалеко от дома.

К счастью, за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было.

Напомним, в Севастополе в прошлом году больше суток искали пропавшего восьмилетнего мальчика.

Ольга Сурикова