Жириновский об инциденте у берегов Севастополя: Мы можем весь британский флот затопить

«Более ненавидящего нас народа на планете нет»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который накануне вторгся в территориальные воды России у мыса Фиолент под Севастополем.

Политик уверен, что эта провокация не повлияет на отношения НАТО и России, так как не нужно пугать Третьей мировой войной.

«Не надо нас пугать Третьей мировой войной. Никогда Запад и НАТО не будут воевать с Россией. Мы можем весь британский флот затопить, если он сунется к берегам Крыма и ничего нам не будет. Запад и НАТО всегда пойдут с самым сильным союзником, а Украина им близко не нужна … Именно Россия уже указывает всему миру, что и как нужно делать», — уверен он.

Жириновский провел аналогию между инцидентом с эсминцем Defender и событиями Крымской войны 1853-1856 годов, когда в том числе и британские корабли также двигались в направлении Севастополя.

«Они всегда ненавидели нас. Почему? Британия всегда господствовала в морях. Это была империя незаходящего солнца. Единственной страной, способствующей её разрушению как мировой державы, была Россия. Поэтому более ненавидящего нас народа на планете нет, немцы и те давно успокоились», — добавил он.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, в 12:19 самолёт Су-24м выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Использовались авиационные бомбы ОФАБ-250. После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЛДПР