Либеральные демократы определятся с кандидатами в Госдуму

Единороссы и коммунисты уже с кандидатами определились

Уже завтра, 25 июня, ЛДПР проведет 33-й съезд партии, на котором будет определен предвыборный список на выборах в Госдуму.

Также на съезде планируется утвердить предвыборную программу партии.

Известно, что в качестве делегата от Севастополя на 33-й съезд партии был избран вице-спикер заксобрания и глава реготделения Илья Журавлев.

Также сегодня в Подмосковье прошел второй этап 18-го съезда КПРФ, котором также был сформирован партийный список на думские выборы.

19 июня прошел 20-й съезд «Единой России», на котором также был утвержден федеральный и региональные списки, а также кандидаты-одномандатники.

Напомним 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, назначающий выборы депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года.

Дарья Тимофеева

Фото: https://ldpr.ru/