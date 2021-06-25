Женская сборная России по регби – 7 обыграла сборную Германии с разгромным счетом

Впереди сборная Португалии

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России женская сборная России по регби-7 обыграла команду Германии в рамках второго тура чемпионата Европы.

Встреча завершилась с разгромным счетом 38:0.

Это первый матч нашей сборной на этом турнире.

Попытки выполнили: Норицина (2), Погребняк (2), Лушина, Артерчук; Реализации: Глушенко (3), Лушина.

Напомним, что в 20 июня, на площадке для летних видов спорта в парке им. Анны Ахматовой прошел общегородской Чемпионат по пляжному регби среди юношей и девушек.

Дмитрий Островский