В Севастополе прошел Чемпионат по пляжному регби

За звание лучших соревновались женские и мужские команды

Несмотря на то, что лето в Севастополе все никак не начнется в пляжных видах спорта уже начался сезон соревнований. В воскресенье, 20 июня, на площадке для летних видов спорта в парке им. Анны Ахматовой прошел общегородской Чемпионат по пляжному регби среди юношей и девушек.

Участие приняли по шесть мужских и женских команд. В связи с коронавиурсными ограничениями Чемпионат был разделен на два этапа – мужской и женский. Игры проводились по системе плей-офф между двумя группами.

В первой половине дня играли мужские команды. Удачливей всего оказались парни из единственного в Севастополе профессионального регбийного клуба «Чайка».

«Нынешний состав нашей команды был сформирован недавно, но мы уже достаточно уверено себя чувствуем, удалось занять первое место в городе, но очень хочется показать себя на всероссийском уровне, к чему и будем стремиться», — прокомментировал свою победу капитан РК «Чайка» Анатолий Карпенко.

В упорной борьбе второе место заняла команда «Баркас», третье — «Летучий голландец» из Севастопольского государственного университета.

Арбитрами соревнований выступили судьи из Севастополя.

Второй этап соревнований также оказался удачным для регбийного клуба «Чайка», женский состав которого также занял первое место, вторая строчка у команды «Лидер», третье место заняла команда «Скифы».

«Полгода назад на этом стадионе, в «пляжке» мы заняли второю позицию, сегодня удалось стать первыми, все девчонки за это время выросли как спортсменки, кто-то пришел новый, но я рада, что как всегда атмосфера дружеская», — рассказала капитан «Чайки» Наталья Мунис.

В качестве гостей участие в соревнованиях приняли главный специалист отдела по развитию спорта высших достижений Управления по делам молодежи и спорта Василий Хандога начальник кафедры физического воспитания СевГУ Георгий Будагьянц.

«Сегодня мы провели первые городские соревнования среди взрослых команд в этом году, все ребята показали себя достойно, хочу отметить, что в этот раз нам удалось привлечь больше команд на соревнования по пляжному регби, в прошлом году это было по 4 мужские и женские команды, сейчас по 6. К слову, большая часть из них — это ребята из студенческой регбийной лиги, которую мы создали в этом году, приятно видеть, что запущенные проекты уже дают плоды», — подвела итоги Чемпионата директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Также в Севастопольской городской федерации регби особенно поблагодарили сеть пиццерий «Челентано» и предприятие «Южный берег» за оказанную помощь в проведении послематчевого фуршета.

Напомним, в конце мая сборная Севастополя, сформированная по итогам спортивного сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги, впервые приняла участие в международных соревнованиях по регби «Золотой овал», которые прошли в Зеленограде.

Дмитрий Островский

Фото: Ольга Кузнецова