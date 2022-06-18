Землям в Байдарской долине пытаются сменить назначение на рекреационное

В рамках КРТ

В Севастополе в Байдарской и Варнаутской долинах планируется перевести из сельскохозяйственного назначения в рекреационное более ста гектаров земли. Такое предложение поступило в рамках разработки Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Согласно заключениям специалистов проекта по развитию Орлиновского муниципального округа, 95% сельскохозяйственных земель непригодны к использованию по назначению, говорится в сюжете «НТС».

«Потенциал этой земли достаточно низкий. Это подтверждается прежде всего почвенным анализом. Также если посмотреть на экономические показатели совхоза «Красный Октябрь», то там наглядные цифры убыточности множества направлений их деятельности. Когда я его изучал, там буквально один год из 15 лет, который был как-то прибылен. Причем прибыль была минимальной, а все остальные годы были убыточными», — рассказал генеральный директор АНО «Развитие Варнаутской и Байдарской долин» Евгений Кобушкин.

Отмечается, что пока что загвоздка заключается в том, что большая часть этих земель находятся в охранной зоне Чернореченского водохранилища. Также на территории Орлиновского муниципалитета расположены заказники «Байдарский» и «Ласпи». Из-за этих ограничений нельзя использовать минеральные удобрения, пестициды. Но заниматься фермерством возможно.

Кобушкин подчеркнул, что цели устроить на этих землях что-то похожее на Фиолент нет. Планируется именно комплексное развитие этой территории.

«Хочется, чтобы была реализована в качестве площадки для реализации рекреационных проектов – спортивных, образовательных, медицинских. Это все направления, выбранные здесь местными избранными депутатами и председателями ТОС», — сказал он.

По данным разработчиков стратегии развития Орлиновского муниципалитета, реализация концепции поможет привлечь более 90 миллиардов рублей частных инвестиций. При этом и специалисты, и местные власти единогласны в том, что застраивать Байдарскую и Варнаутскую долины нельзя, только обустраивать рекреационные зоны — парки, скверы.

Публичные слушания проекта по этому району пройдут 21 июня в 18:00.

Ольга Сурикова