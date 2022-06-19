В Херсоне готовы к запуску пассажирских поездов в Крым

Вагоны ожидаются новые

Так, до 1 июля Крым намерен запустить автобусное сообщение с южными территориями Украины, которые находятся под контролем российских военных, а с 1 июля — пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме.

«Техническое состояние железнодорожных путей проверено и они готовы к пропуску поездов», — сказал он.

По его словам, сейчас идет работа над восстановлением железнодорожного сообщения с полуостровом, которое было прервано в декабре 2014 года.

Сальдо отметил, что тепловозы будут доставлены из России. Он надеется, что также поступят новые вагоны.