Горлов, Иено и Гапицонов отправились в ЛНР

Отработали два дня

Главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов, капитального строительства Илларион Гапицонов и департамента транспорта Павел Иено выехали в Старобельск, чтобы проинспектировать инфраструктуру региона, который сейчас находится под контролем российских военных, и определить первоочередные потребности для ее восстановления.

Об этом написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Делегация отработала два дня: осмотрели 3 детских сада, больницу, асфальтобетонный завод, очистные сооружения и дороги, которые необходимо восстанавливать. С представителями администрации обсудили подготовку района к зимнему периоду», — рассказал Развожаев.

Кроме того, севастопольские чиновники доставили в Рубежное 120 мешков муки, которая необходима для выпечки хлеба.

Губернатор добавил, что в рамках ПМЭФ-2022 подписал соглашение с Луганской народной республикой.

«Подобные «десанты» севастопольских чиновников — не разовая акция. Будем помогать нашему подшефному Старобельскому району налаживать мирную жизнь и готовить интеграцию с Россией», — подытожил глава Севастополя.

Напомним, в День России губернатор Севастополя Михаил Развожаев сам посетил ЛНР и подшефный Старобельский район.

Ольга Сурикова