Застройщик участков на улице Генерала Мельника причинил дольщикам ущерб на 56,3 млн рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении денег граждан под видом долевого строительства домов на ул. Мельника. Двое местных жителей 1977 и 1956 г.р. обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, один из обвиняемых выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО «Техноальянс». Первоначально он действовал с подельником, а затем самостоятельно. Они обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках № 80 и 84 на ул. Генерала Мельника в Севастополе. Переговоры и передача денежных средств происходили в помещениях трех офисов в центральной части города.

В действительности построить МКД они не могли, так как указанные земельные участки предназначены только для индивидуальных жилых домов. Строительные работы велись без разрешительных документов. В итоге самовольная постройка на участке № 80 снесена по решению суда, а строительство на участке № 84 прекращено на начальном этапе.

Таким образом, в период с июля 2017 по июнь 2020 года похищены денежные средства 39 жителей городов Севастополь, Пермь, Омск, Курск, Республики Крым, Московской, Калужской, Волгоградской, Сахалинской областей, Краснодарского края и ряда других регионов. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более 56,3 млн рублей.

В ходе следствия на земельные участки, жилое здание и транспортные средства обвиняемых наложен арест.

Один из фигурантов является подсудимым еще по двум уголовным делам по фактам совершения аналогичных преступлений в составе организованной группы через ЖСК «Дом у моря». Данные уголовные дела ранее направлены в один суд, их рассмотрение продолжается.

Ольга Сурикова