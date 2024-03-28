В Евпатории только что открытая после ремонта набережная стала жертвой розыгрыша на День Рождения

В Евпатории полицейские отреагировали на публикацию в соцсетях, где пользователи пожаловались на неизвестных, которые испачкали стены здания кафе, расположенного на территории только что открытой после ремонта набережной имени Валентины Терешковой.

Нарушителем оказался 21-летний местный житель, который пояснил, что в компании друзей праздновал день рождения товарища и решил нестандартно поздравить друга — вымазать его лицо кондитерскими сливками. Однако часть продукта разлетелась в стороны и попала на стены и тротуар набережной. Убрать за собой никому из компании в голову не пришло.

Сотрудники полиции с молодым человеком провели профилактическую беседу, составили материал об административном правонарушении за мелкое хулиганство и наложили штраф в размере 500 рублей.

Ольга Сурикова