В Севастополе водителя автобуса наказали за проезд на красный свет

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к административной ответственности водителя рейсового автобуса за грубое нарушение ПДД. Видео с нарушением выявили в соцсети.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Установлено, что 18 марта 2024 года в 14 часов вблизи дома 7В на Камышовом шоссе 62-летний водитель маршрутного автобуса «КАВЗ» проехал на запрещающий сигнал светофора.

По факту нарушения сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Ему выписали штраф в размере одной тысячи рублей.

Читайте также: В Ялте после видео в соцсетях водителя оштрафовали за грубое нарушение ПДД

Ольга Сурикова