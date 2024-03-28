В Севастополе водителя автобуса наказали за проезд на красный свет

Происшествия
28-03-2024
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Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к административной ответственности водителя рейсового автобуса за грубое нарушение ПДД. Видео с нарушением выявили в соцсети.

 

Установлено, что 18 марта 2024 года в 14 часов вблизи дома 7В на Камышовом шоссе 62-летний водитель маршрутного автобуса «КАВЗ» проехал на запрещающий сигнал светофора.

По факту нарушения сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Ему выписали штраф в размере одной тысячи рублей.

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Ольга Сурикова

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