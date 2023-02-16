В Севастополе окончательно снесен четырехэтажный дом-самострой на Мельника

Городское хозяйство
16-02-2023
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В Севастополе незаконно возведенный многоэтажный дом на улице Генерала Мельника, 80, превратился в руины — коммунальщики завершили демонтаж.

Сейчас рабочие должны вывезти оставшуюся от самостроя кучу строительных отходов и очистить земельный участок. Как заверил ForPost и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов, строительный мусор не будет вывезен в поля или леса города.

Он пообещал, что это будут специализированные точки, которые обеспечат утилизацию отходов. «При этом все затраты будут компенсироваться товарищами, не исполнившими решение суда»,  — подчеркнул чиновник.

Напомним, с Севастополе тяжелая строительная техника приступила к сносу многоквартирного самостроя на улице Генерала Мельника, 80, 9 февраля. Работы по демонтажу городом были оценены в 9 млн рублей.

Ольга Сурикова

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