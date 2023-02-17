Дольщики снесенного дома на Мельника узнали, что их застройщик должен еще 82 млн рублей

В полиции Севастополя находится на расследовании уголовное дело о мошенничестве на застройщика снесенного на днях многоквартирного жилого дома на землях ИЖС. Речь идет о сумме в 43 млн рублей.

Эти деньги 45-летний местный житель под предлогом продажи жилых помещений в строящихся многоквартирных домах похитил у 26 жителей Севастополя, Республики Крым, Хабаровского и Приморского края, Республики Алтай, Московской и Курской области, а также других областей России.

Полученные от людей деньги он еще использовал на рекламу своего проекта, аренду офисного помещения и наем работников-риелторов.

Покупатели заключали договоры и передавали денежные средства в счет оплаты за приобретаемое ими жилье в строящемся многоквартирном доме, при этом в договорах было указано, и они были уведомлены застройщиком, что покупают «долю» в жилом индивидуальном доме.

Люди, как сообщает пресс-служба городского УМВД, потерпевшие верили мошеннику, который уверял их, что сможет изменить назначение земельного участка и легализовать строящийся дом.

Оказалось, что мужчина является фигурантом аналогичного уголовного дела в отношении ОПГ, похитившей более 82 миллионов рублей под аналогичным предлогом. В настоящее время материалы уголовного дела рассматривает суд.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и окончание предварительного следствия.

Ольга Сурикова