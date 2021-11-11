Запасов кислорода в Севастополе хватает на двое суток

Сегодня, 11 ноября, заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин рассказал, что ситуация с жидким кислородом для ковидных госпиталей напряженная, но контролируемая, его запасы обновляются раз в 2-3 дня.

«Достаточно напряженная ситуация – сбоев нет. Поставки идут регулярно, но горизонт планирования, к сожалению, очень короткий, потому что распределение обеспечивает минпромторг РФ, которое идет на ближайшие двое-трое суток. Это, конечно, очень для нас напряженная ситуация с точки зрения того, что у нас достаточно длинное плечо доставки», — рассказал Кулагин.

Всего в день в севастопольских больницах расходуется около 7-8 тонн жидкого кислорода. Около одной тонны предоставляются министерством обороны, часть кислорода производят палатные концентраторы и промышленный концентратор небольшой мощности в Первой городской больнице, однако, основная часть приходит в Севастополь с материка.

«Запасов жидкого кислорода сейчас нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Именно запасов. Весь кислород поставляется с колес», — подчеркнул Кулагин.

При этом заместитель губернатора заверил, что ситуация контролируемая, у поставщиков есть соответствующее количество транспорта, а в критических ситуациях с транспортировкой помогают и производители, которые располагаются в Краснодарском крае и Ростовской области.

«На сегодняшний день все больницы обеспечены и пока есть понимание, что до конца недели план поставок есть», — подчеркнул заместитель губернатора.

Также Кулагин сообщил, что севастопольским депздравом планируется заключение контрактов на поставку трех промышленных концентраторов кислорода мощностью до 1000 литров в минуту, которые будут стоять в инфекционной, девятой и Первой городских больницах. По словам заместителя губернатора, на лечение больных средней тяжести необходимо около 10 литров в минуту.

Сейчас в Севастополе для борьбы с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы инфекционная больница с двумя модулями, 9 больница, в которой также развернут модуль, два корпуса в Первой городской больнице, санаторий «Изумруд», и один из корпусов больницы № 6 в Инкермане.

Напомним, сегодня, 11 ноября, зарегистрированы 356 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города. Умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.

Дмитрий Островский